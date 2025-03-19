Трамп и Зеленский провели телефонный разговор

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.

Трамп написал в Truth Social, что у него состоялся «очень хороший» телефонный разговор с Зеленским, который продолжался около часа.

«Большая часть обсуждения была основана на вчерашнем разговоре с президентом Путиным, чтобы согласовать запросы и потребности России и Украины», - написал он.

Также Трамп отметил, что все идет как планировалось.

«И я попрошу госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майкла Уолтца дать точное описание обсуждавшихся тем. Это заявление будет выпущено в ближайшее время», - анонсируется в посте.