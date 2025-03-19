Трамп и Зеленский провели телефонный разговор
- Азия и мир, политика
- 22:10, 19 марта 2025
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CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп и президент Украины Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Трамп написал в Truth Social, что у него состоялся «очень хороший» телефонный разговор с Зеленским, который продолжался около часа.
«Большая часть обсуждения была основана на вчерашнем разговоре с президентом Путиным, чтобы согласовать запросы и потребности России и Украины», - написал он.
Также Трамп отметил, что все идет как планировалось.
«И я попрошу госсекретаря Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майкла Уолтца дать точное описание обсуждавшихся тем. Это заявление будет выпущено в ближайшее время», - анонсируется в посте.
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