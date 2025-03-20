Врачи и медсестры для нового НОЦ Улан-Батора пройдут обучение в США

CentralAsia (MNG) -

Члены рабочей группы, поддерживающие строительство Второго национального онкологического центра, провели встречу с представителями Университета Юты 14 марта 2025 года.

Представители рабочей группы по созданию «Второго национального онкологического центра» с комплексом для профилактики, диагностики, лечения и исследований рака по приглашению президента Сената штата Юта Стюарта Адамса встретились с президентом Университета штата Юта Тейлором Рэндаллом, директором по здравоохранению штата Юта Бобом Картером, директором Международного центра глобальной хирургии Рэймондом Прайсом, а также руководством Школы Хантсмана и Института рака для сотрудничества в области образования и здравоохранения.

В ходе встречи был подписан Меморандум о взаимопонимании между Монгольским национальным университетом медицинских наук (МНУМН) и Университетом Юты, а также Национальным онкологическим центром Монголии (НОЦ). В соответствии с соглашением преподаватели, студенты и исследователи из MNUMS будут проходить обучение в Университете Юты, а медицинский персонал, включая врачей и медсестер, будет подготовлен к работе в недавно созданном Втором национальном онкологическом центре.

Представители Монголии также встретились с руководителями компаний из Юты, работающих в сфере медицинских технологий, и обменялись мнениями о внедрении новых технологий в секторах здравоохранения и образования.

Второй онкологический центр будет иметь вместимость 600 коек, строительство должно начаться этой весной. Ожидается, что объект будет полностью введен в эксплуатацию к 2030 году.

Университет Юты имеет 175-летнюю историю, входит в число 50 лучших университетов США, имеет четырех лауреатов Нобелевской премии, 35 000 студентов и почти 5000 преподавателей, является одним из ведущих научно-исследовательских институтов США в области здравоохранения и медицины и известен проведением первой в мире операции на искусственном сердце.

Институт онкологии Хантсмана при университете является мировым лидером в области новых методов лечения и технологий рака, а Медицинская школа при Университете здравоохранения штата Юта является одной из ведущих медицинских школ на западе США.

источник: MiddleAsianNews

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