14 граждан РФ депортированы из Монголии

CentralAsia (MNG) -

Управление по делам иностранных граждан и подданства Монголии в феврале текущего года провел три плановые и 22 внеплановые проверки, в которых приняли участие 81 предприятие и организация, а также 1786 иностранных граждан. Об этом сообщили в ведомстве.

В отношении 396 иностранных граждан и 128 приглашающих граждан, субъектов предпринимательства и организаций, допустивших нарушения, приняты меры, предусмотренные Законом о нарушениях, а 22 гражданина из 10 стран были депортированы.

Кроме того, 108 гражданам было отказано во въезде по следующим причинам: невозможность определить цель визита, прибытие по категории визы, не соответствующей цели поездки, отсутствие подтвержденного источника средств для пребывания в стране и возвращения, а также просроченные визы.

Большинство граждан, причастных к нарушениям, являются гражданами Китая, Вьетнама, Филиппин и России. Так, среди них 195 граждан Китая, 51 гражданин Вьетнама, 22 гражданина Филиппин, 14 граждан России и 114 граждан других стран.

При рассмотрении распространенных нарушений со стороны иностранных граждан наибольшее количество нарушений составляют такие, как нарушение правил владения, пользования и хранения вида на жительство, осуществление трудовой деятельности без разрешения уполномоченных организаций, осуществление деятельности, не соответствующей цели визита, а также нарушение срока действия визы.

источник: MiddleAsianNews

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