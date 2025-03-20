Батцэцэг приняла посла Республики Узбекистан в Монголии

CentralAsia (MNG) - 19 марта 2025 года глава МИД Монголии Батцэцэг Батмөнх приняла Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан в Монголии по совместительству Фархода Арзиева. Об этом сообщила пресс-служба МИД страны.

Министр Батцэцэг Батмөнх отметила, что за последние 30 лет наши две страны неуклонно развивали дружеские отношения и сотрудничество, и выразила уверенность, что посол продолжит усердно работать над стимулированием диалога на всех политических уровнях как между странами, не имеющими выхода к морю, так и между развивающимися странами.

Посол Фарход Нуритдинович Арзиев подчеркнул, что состоявшийся в прошлом году государственный визит Президента Монголии Хурэлсуха Ухнаа в Узбекистан стал знаковым событием в истории сотрудничества двух стран, и выразил приверженность углублению диалога на высоком уровне между двумя странами в 2025 году и продвижению сотрудничества в сфере торговли, экономики, культуры, образования и туризма.

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