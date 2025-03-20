экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Батцэцэг приняла генсека Организации тюркских государств

CentralAsia (MNG) -  Генеральный секретарь Организации тюркских государств г-н Кубанычбек Омуралиев посещает Монголию с рабочим визитом с 18 по 22 марта 2025 года по приглашению министра иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмөнх. Об этом сообщили в МИД Монголии.

В рамках визита 18 марта 2025 года министр иностранных дел Батцэцэг Батмөнх приняла делегацию во главе с г-ном Кубанычбеком Омуралиевым. В ходе встречи стороны обменялись мнениями по вопросам исторических, культурных связей и сотрудничества между Монголией и тюркских государств, а также подчеркнули важность международного сотрудничества в преодолении вызовов, с которыми сталкивается мир.

Кроме того, стороны отметили потенциал сотрудничества в торгово-экономической сфере и обменялись мнениями по дальнейшему расширению взаимодействия в сферах энергетики, сельского хозяйства и туризма.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com