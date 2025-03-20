Монголия участвует в «Диалоге Райсина» в Республике Индия

CentralAsia (MNG) - Делегация из Монголии во главе с государственным секретарем Министерства иностранных дел Мөнхтушигом Лханаажавом принимает участие в 10-м Диалоге Райсина, который проходит в Нью-Дели, столице Республики Индия, с 17 по 19 марта 2025 года. Об этом сообщила пресс-служба МИД Монголии.

В рамках данного диалога государственный секретарь МИД Мөнхтушиг Лханаажав встретился с высокопоставленными должностными лицами МИД Индии, Швеции, Филиппин, Испании и Перу и обменял мнения по вопросам двусторонних отношений.

Этот диалог, проходящий под девизом «Калачакра — люди, мир и планета», собрал около 4000 представителей, включая правительственных чиновников из 125 стран, бывших глав государств и правительств, лидеров в сфере бизнеса и технологий, а также экспертов и ученых в области международных отношений, безопасности и стратегических исследований. В рамках Диалога государственный секретарь Мунхтушиг Лханааджав провел встречи с высокопоставленными должностными лицами министерств иностранных дел Республики Индия, Королевства Швеция, Республики Филиппины, Королевства Испания и Республики Перу, обменявшись мнениями о двусторонних отношениях.

Совместно организованный правительством Республики Индия и Observer Research Foundation, Raisina Dialogue проводится ежегодно с 2016 года в качестве платформы для всесторонних дискуссий по международным делам и вопросам безопасности. По данным Министерства иностранных дел Монголии, Монголия последовательно участвует в этом диалоге на уровне высших должностных лиц.

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