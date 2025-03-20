Состоялась консультативная встреча между МИД Монголии и Индии

CentralAsia (MNG) - 5-я консультативная встреча между МИД Монголии и Индии состоялась 19 марта 2025 года в Нью-Дели, столице Республики Индия. Об этом сообщила пресс-служба МИД Монголии.

Консультативное совещание проходило под председательством Мөнхтушига Лхаанаажава, государственного секретаря Министерства иностранных дел, и Шири Джайдипа Мазумдара, секретаря по делам Восточной Азии Министерства иностранных дел Индии.

В начале встречи государственный секретарь Мөнхтушиг Лхаанаажав отметил, что наша страна придает большое значение углублению стратегического партнерства с Индией — «духовным соседом» Монголии, важным партнером в регионе и «третьим соседом».

Стороны обсудили широкий спектр вопросов сотрудничества Монголии и Индии в сфере политики, торговли, экономики, горнодобывающей промышленности, информационных технологий, образования и культуры, а также на региональной и международной аренах, обменялись мнениями о визитах на высоком уровне и мероприятиях, которые пройдут в контексте торжественного празднования 70-летия установления дипломатических отношений между двумя странами в 2025 году.

Стороны отметили стремительное развитие проектов и программ, совместно реализуемых нашими двумя странами, и договорились продолжить тесное сотрудничество для обеспечения своевременного ввода в эксплуатацию нефтеперерабатывающего завода — одного из 14 мегапроектов правительства Монголии и символа монголо-индийских отношений.

Стороны выразили неизменную поддержку и сотрудничество в рамках Организации Объединенных Наций и международных организаций.

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