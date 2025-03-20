Началось обсуждение проекта по снижению химических, биологических, радиологических и ядерных рисков

CentralAsia (MNG) - 19 марта 2025 года в Улан-Баторе началось обсуждение проекта Плана действий по снижению рисков химического, биологического, радиологического и ядерного (ХБРЯ) оружия.

Дискуссию открыли г-н Кристоф Форакс, заместитель главы делегации Европейского союза в Монголии, и Уранчимэг Цэрэндорж, начальник отдела реализации политики в области природных ресурсов Министерства окружающей среды и изменения климата.

Хотя Монголия присоединилась к международным конвенциям, связанным с ХБРЯ, и создала правовую базу, Монголия по-прежнему сталкивается с проблемами, включая отсутствие комплексного планирования политики и необходимость укрепления технического и кадрового потенциала.

С 2024 года проект P101 реализуется через Контртеррористический комитет Совета Безопасности (КТК) для усиления защиты и безопасности критически важной инфраструктуры, подверженной риску угроз ХБРЯ. Кроме того, при финансировании Европейского союза были реализованы три проекта в сотрудничестве с Центрами передового опыта ХБРЯ и Международным научно-техническим центром. В частности, в рамках проектов P53, P65 и P87 было поставлено необходимое оборудование, расширено региональное сотрудничество, осуществлен обмен опытом, а также проведены как очные, так и онлайн-практические занятия, в которых приняли участие более 2000 должностных лиц.

В двухдневной дискуссии принимают участие представители 24 организаций.

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