Цены на старые квартиры в Улан-Баторе выросли более чем на 15%

CentralAsia (MNG) - По данным Национального статистического управления, индекс цен на квартиры вырос на 12,7 процента в феврале 2025 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Цены на новые квартиры выросли на 7,4 процента в годовом исчислении и на 0,2 процента по сравнению с предыдущим месяцем. Между тем, стоимость старых квартир выросла более резко, увеличившись на 15,4 процента по сравнению с прошлым годом и на 1,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем.

Средняя цена за квадратный метр квартир теперь колеблется от 4,4 миллиона до 4,5 миллиона тугриков. Среди районов самые высокие цены были зафиксированы в Сухбаатаре, где новое и старое жилье достигло 5,61 миллиона тугриков до 5,67 миллиона тугриков за квадратный метр. В районе также наблюдался самый значительный рост цен на новое жилье, поднявшийся на 31,1 процента по сравнению с прошлым годом, в то время как в Хан-Ууле был зафиксирован наименьший рост в 3,9 процента. Самый высокий рост цен на старые квартиры зафиксирован в районе Чингэлтэй — на 33,6% по сравнению с прошлым годом, а самый низкий — на 12,6% — в районе Сонгинохайрхан.

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