В Турции после задержания мэра Стамбула Экрема Имамоглу прошли протесты

CentralAsia (CA) - В Стамбуле и других городах Турции в среду прошли массовые демонстрации в знак протеста против задержания оппозиционного мэра города Экрема Имамоглу, которого считают главным соперником турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана на предстоящих президентских выборах.

Протесты начались, несмотря на распоряжение губернатора провинции Стамбул запретить уличные акции в ближайшие четыре дня и присутствие большого количества сотрудников полиции по всему городу.

Полицейские окружили мэрию, перекрыли часть дорог и центральную площадь Таксим. Протестующие собрались возле мэрии, отдела полиции, где содержится Имамоглу, в Стамбульском университете и других местах.

«То, что произошло, — попытка переворота, — заявил лидер Республиканской народной партии Озгюр Озель в своей речи перед собравшимися у здания мэрии. — У Экрема Имамоглу не отнимают свободу быть кандидатом [в президенты], у этой нации отнимают свободу избирать его».

Поступали сообщения о столкновениях. Судя по кадрам с места событий, полиция применила спецсредства для разгона студентов на территории Стамбульского университета, которые протестовали против решения учебного заведения аннулировать диплом Имамоглу о высшем образовании.

Решение было принято незадолго до ареста политика; отсутствие высшего образования не позволяет ему официально выдвигаться кандидатом в президенты.

Ожидалось, что на съезде Республиканской народной партии в ближайшее воскресенье Экрема Имамоглу объявят кандидатом от оппозиции на выборах президента, которые должны пройти в 2028 году (досрочные выборы могут состояться в ноябре 2027 года).

Имамоглу является фигурантом двух расследований — его подозревают в коррупции и связях с террористическими организациями. Сообщалось, что в рамках расследования было задержано около 100 человек, в том числе политики, журналисты и бизнесмены.

Министр юстиции Турции Йылмаз Тунч отверг обвинения в политическом преследовании мэра и подверг критике тех, кто связывает президента Реджепа Тайипа Эрдогана с репрессиями против оппозиции и задержаниями.

По его словам, «крайне опасно и неправильно» предполагать, что это был политический шаг. В Турции никто не стоит выше закона, добавил он.

В правящей Партии справедливости и развития также отвергли обвинения в адрес Эрдогана и заявили о независимости турецкой судебной системы.

Акции протеста после задержания Имамоглу также прошли в столице Анкаре и других турецких городах. Ожидается, что в воскресенье масштабные акции протеста могут пройти по всей стране.