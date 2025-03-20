Зеленский запросил у Трампа дополнительные системы ПВО

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CentralAsia (CA) - Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом запросил у него дополнительные поставки ПВО, говорится в совместном заявлении госсекретаря США Марко Рубио и советника по национальной безопасности Майка Уолтца.

Текст заявления без изменений:

«Сегодня состоялся потрясающий телефонный разговор между президентом США Дональдом Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским. Президент Зеленский поблагодарил президента Трампа за продуктивное начало работы украинской и американской команд в Джидде 11 марта. Встреча старших должностных лиц обеих стран значительно помогла в продвижении к прекращению войны.

Президент Зеленский поблагодарил президента Трампа за поддержку Соединенных Штатов, особенно за ракеты Javelin, которые президент Трамп предоставил первым, и за его усилия по достижению мира. Лидеры договорились, что Украина и Америка продолжат совместную работу, чтобы добиться реального прекращения войны, и что под руководством президента Трампа может быть достигнут прочный мир.

Президент Трамп полностью проинформировал президента Зеленского о своем разговоре с президентом России Владимиром Путиным и ключевых вопросах, которые обсуждались. Они рассмотрели ситуацию в Курске и договорились о тесном обмене информацией между штабами обороны по мере развития ситуации на поле боя.

Президент Зеленский попросил предоставить ему дополнительные системы ПВО для защиты гражданского населения, в частности ракетные комплексы Patriot. Президент Трамп согласился работать с ним, чтобы найти то, что доступно, особенно в Европе.

Лидеры двух стран также договорились о частичном прекращении огня в отношении энергоносителей. В ближайшие дни технические группы встретятся в Саудовской Аравии, чтобы обсудить расширение режима прекращения огня до Черного моря на пути к полному прекращению огня. Они согласились, что это может стать первым шагом к полному прекращению войны и обеспечению безопасности. Президент Зеленский был благодарен президенту за его лидерство в этих усилиях и подтвердил свою готовность принять полное прекращение огня. Президент Трамп также обсудил вопросы электроснабжения и атомных электростанций Украины. Он сказал, что Соединенные Штаты могли бы оказать большую помощь в эксплуатации этих станций, используя свой опыт в области электроэнергетики и коммунального хозяйства. Американская собственность на эти станции стала бы лучшей защитой для этой инфраструктуры и поддержкой для украинской энергетической инфраструктуры. Президент Зеленский также поблагодарил президента Трампа за то, что он продолжает продвигать гуманитарные вопросы, включая обмен военнопленными. Он отметил, что недавно состоялся успешный обмен, и поблагодарил президента за его лидерство.

Президент Трамп также спросил президента Зеленского о детях, пропавших без вести на Украине во время войны, в том числе похищенных. Президент Трамп пообещал тесно сотрудничать с обеими сторонами, чтобы убедиться, что эти дети вернулись домой.

Они согласились с тем, что все стороны должны продолжать усилия по обеспечению прекращения огня. Президенты отметили положительную работу своих советников и представителей, особенно секретаря Рубио, советника по национальной безопасности Уолтца, специального посланника Келлога и других.

Президенты поручили своим командам продвинуться вперед в решении технических вопросов, связанных с осуществлением и расширением частичного прекращения огня. Президенты поручили своим советникам и представителям выполнить эту работу как можно быстрее. Президенты подчеркнули, что в ходе дальнейших встреч команды смогут согласовать все необходимые аспекты продвижения к прочному миру и безопасности».