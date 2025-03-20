В Казахстане упал российский дрон

CentralAsia (KZ) - В Таскалинском районе Западно-Казахстанской области местные жители сообщили об очередном падении беспилотника, передает Tengrinews.kz.

Это уже второй случай, когда беспилотный аппарат пересекает границу на территории ЗКО.

«На этот раз на нашу территорию залетел беспилотник серьезнее с виду - трехметровый», - пишет издание.

Согласно оперативной информации, 18 марта в 17:35 в отдел полиции Таскалинского района поступило сообщение от жителей поселка Атамекен о нахождении неизвестного объекта (предположительно упавший беспилотный летательный аппарат). На место падения беспилотника выехали из Уральска саперы.

«Длина объекта - 300 сантиметров. На место обнаружения выехали сотрудники полиции Таскалинского РОП. Также дополнительно с районного центра села Таскала выехали сотрудники районного акимата и ЧС», - говорится в сообщении.

«Внешне «предмет» был похож не просто на какой-то абстрактный БПЛА, а на конкретный — «Герань-2», российский вариант иранского дрона-камикадзе «Шахед-136». И, в общем-то, это он и был. Потому что... так на нём написано. Фото и видео «предмета» вечером 18 марта опубликовало агентство «Казинформ». На нём довольно чётко считывается написанное кириллицей слово «Герань» и бортовой номер беспилотника — 18358», - написала Orda.kz.

Ранее инцидент с падением неизвестного летательного аппарата произошел в поселке Уялы Бокейординского района ЗКО. 18 февраля местные жители обнаружили там упавший беспилотник длиной в 120 сантиметров. Характерные особенности конструкции и оборудования указывают на российский беспилотник «Орлан-10».

В полиции региона до сих пор не дали никакой конкретной информации о случившемся.

«Дело возбуждено по статье 399 Уголовного кодекса РК, касающейся незаконного изготовления, приобретения или использования специальных технических средств для скрытого получения информации. Назначены необходимые экспертизы», - сообщили в полиции журналистам.

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