США готовы взять под управление АЭС Украины без отправки войск, - Минэнерго

Запорожская АЭС

CentralAsia (CA) - Глава министерства энергетики США Крис Райт заявил, что Вашингтон готов взять под управление атомные электростанции (АЭС) Украины, если это будет способствовать урегулированию конфликта. Он подчеркнул, что для управления станциями не потребуется отправка американских военнослужащих на Украину.

«У нас в США огромный технический опыт для управления этими станциями… если для достижения этой цели будет полезным, чтобы США управляли атомными электростанциями на Украине — никаких проблем. Мы можем это делать»,— сказал господин Райт в интервью Fox News. Он добавил, что в администрации Дональда Трампа пока не обсуждают этот вопрос.

Президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре накануне, 19 марта, сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что Вашингтон может помочь Киеву в управлении атомными станциями. По словам пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт, если бы США владели станциями, то это бы стало лучшей гарантией безопасности для критической инфраструктуры.