Сэр Линдси Хойл: Уверен, что сотрудничество законодательных органов двух стран будет и дальше расширяться

CentralAsia (MNG) - Начался официальный визит спикера парламента Монголии Амарбаясгалана Дашзэгвэ в Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии.
19 марта 2025 года он провел официальную встречу со спикером Палаты общин парламента Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Его Превосходительством сэром Линдси Хойлом в Вестминстерском дворце.
В ходе встречи стороны выразили удовлетворение активным развитием отношений и сотрудничества между двумя странами во всех областях за последние годы, подчеркнули укрепление визитов на высшем уровне и взаимопонимания.
Они также обменялись подробными мнениями по вопросам расширения и развития сотрудничества между законодательными органами, особенно по вопросам укрепления отношений между Секретариатом и парламентской группой.
В ходе встречи спикер Амарбаясгалан Дашзэгвэ представил цели, поставленные недавно созданным Великим Государственным Хуралом, политику «Трех совершенств», реализуемую для укрепления парламентского управления, а также мероприятия и реформы правовой базы, реализуемые для развития экономики Монголии и увеличения торговли и инвестиций.
Спикер Палаты общин британского парламента сэр Линдси Хойл поблагодарил спикера парламента за принятие приглашения и организацию первого официального визита спикера парламента в страну, выразив уверенность, что этот визит послужит катализатором расширения сотрудничества между законодательными органами двух стран.
источник: MiddleAsianNews