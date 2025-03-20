Инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко состоится 25 марта
Президент Беларуси Александр Лукашенко
CentralAsia (KZ) - Инаугурация президента Беларуси Александра Лукашенко состоится 25 марта. Об этом сообщила пресс-служба президента Беларуси.
Выборы президента состоялись 26 января, итоги подвели на следующий день. Александр Лукашенко победил на выборах, набрав более пяти миллионов голосов. Он избирается на эту должность в седьмой раз.
Согласно конституции Белорусси, присяга президента приносится в торжественной обстановке в присутствии членов президиума Всебелорусского народного собрания, депутатов нижней и верхней палат парламента, судей конституционного и верховного судов не позднее двух месяцев со дня избрания президента.
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