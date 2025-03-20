Названы самые счастливые страны мира в 2025 году

CentralAsia (CA) - Восьмой год подряд Финляндия занимает первое место в списке самых счастливых стран по версии World Happiness Report, пишет CNBC.

20 самых счастливых стран мира в 2025 году:

1. Финляндия

2. Дания

3. Исландия

4. Швеция

5. Нидерланды

6. Коста-Рика

7. Норвегия

8. Израиль

9. Люксембург

10. Мексика

11. Австралия

12. Новая Зеландия

13. Швейцария

14. Бельгия

15. Ирландия

16. Литва

17. Австрия

18. Канада

19. Словения

20. Чехия

В World Happiness Report страны ранжируются в соответствии с самооценкой жизни, усредненной за 2022-2024 годы, и ответами на вопрос о лестнице Кантрила в Gallup World Poll. В нем респондентов просят представить себе лестницу, на которой лучшая возможная жизнь для них - это 10 баллов, а худшая - ноль. Затем их просят оценить свою нынешнюю жизнь по этой шкале. Центр исследований благосостояния Оксфордского университета, который публикует отчет, говорит, что помимо вопроса о лестнице Кантрила, в отчете учитываются следующие шесть переменных в более чем 130 странах, включенных в рейтинг отчета:

- ВВП на душу населения

- Социальная поддержка

- Здоровая продолжительность жизни

- Свобода

- Щедрость

- Свобода от коррупции.

По словам Иланы Рон Леви, управляющего директора Gallup, доминирование скандинавских стран в этом списке не должно удивлять. В странах, которые заботятся о своих жителях, царит стабильность.

Рон Леви считает, что есть еще одна вещь, которой другие страны могут поучиться у Финляндии: важность доброжелательных поступков.

Соединенные Штаты не попали в первую десятку, а с 23-го места в прошлом году опустились на 24-е. Рон Леви частично объясняет это падение тем, что молодые люди в возрасте до 30 лет стали хуже относиться к своей жизни, чем раньше. «Они чувствуют меньше поддержки со стороны друзей и семьи, менее свободны в выборе жизненных решений и менее оптимистичны в отношении своего уровня жизни», - говорит она. Отчет показал, что американцы все больше времени проводят за ужином в одиночестве. В 2023 г. примерно каждый четвертый американец сообщил, что в предыдущий день ел все свои блюда в одиночестве, что на 53 % больше, чем в 2003 г.

Рон Леви отмечает, что, хотя на первый взгляд совместные трапезы могут показаться чем-то нишевым, в отчете говорится, что люди, которые часто едят друг с другом, гораздо счастливее. «Счастье гораздо больше зависит от доверия, социальных связей, отношений и всех этих различных измерений, а не только от ВВП или более высокой зарплаты», - говорит она. «Что действительно отличает самые счастливые страны, так это доверительные крепкие отношения, оптимизм в отношении будущего, акты щедрости и просто фундаментальная вера в добрую волю других».

Коста-Рика и Мексика впервые попали в первую десятку, что, по словам Рона Леви, показывает, что не обязательно быть одной из самых богатых стран мира, чтобы сделать людей счастливыми.

Дания занимает второе место в списке самых счастливых стран мира на 2025 год. Она уже более десяти лет входит в первую десятку рейтинга World Happiness Report.

Как и в Финляндии и других скандинавских странах, вошедших в список, жители Дании счастливы, потому что страна предлагает систему социальной защиты, социальные связи. Кроме того, молодые люди хорошо относятся к своей жизни в этих странах. «Они высоко оценивают доброжелательность и верят в основополагающую добрую волю других людей», - говорит Рон Леви.

Хотя жители Дании платят одни из самых высоких в мире налогов - до половины своего дохода, - это компенсируется тем, что большинство медицинских услуг в стране бесплатны, уход за детьми субсидируется, студенты университетов не платят за обучение и получают гранты для покрытия расходов во время учебы. Кроме того, пожилые люди получают пенсии и обеспечены помощниками по уходу. Согласно Индексу лучшей жизни ОЭСР, скандинавская страна превосходит средний уровень по таким показателям, как работа, образование, здоровье, качество окружающей среды, социальные связи, гражданская активность и удовлетворенность жизнью. Дания является одним из основателей ОЭСР и НАТО.

В самом конце рейтинга снова находится Афганистан (№ 147). Сьерра-Леоне (№ 146), Ливан (№ 145), Малави (№ 144) и Зимбабве (№ 143) составляют остальную пятерку антилидеров по уровню счастья.