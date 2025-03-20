В Брюсселе начался саммит ЕС, где обсуждают дальнейшую поддержку Украины

CentralAsia (CA) - В Брюсселе начался саммит Европейского союза с участием лидеров 27 стран, пишет DW.

Страны ЕС обсуждают в Брюсселе дальнейшую поддержку Украины на фоне продолжающегося давления на обороняющуюся от вторжения РФ страну со стороны президента США Дональда Трампа. В повестку дня саммита также включены усилия по обеспечению конкурентоспособности европейской экономики, тема возобновления Израилем военной операции в секторе Газа, следующий долгосрочный бюджет Евросоюза и обороноспособность ЕС с учетом сокращающейся поддержки со стороны США.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас выразила надежду, что в ходе встрече на высшем уровне удастся согласовать закупку для Украины 2 млн единиц артиллерийских боеприпасов. Несколькими днями ранее на заседании Совета ЕС ей не удалось получить достаточную поддержку для выделения Киеву военной помощи на сумму 20-40 млрд евро.

Также страны Евросоюза планируют пересмотреть определение военных расходов.

На саммите ожидается участие генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша, а также президента Украины Владимира Зеленского (по видеосвязи), который 20 марта находится с визитом в Норвегии.