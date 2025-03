Центр передового опыта преподавания и изучения английского языка начал свою деятельность

В результате переговоров между министром иностранных дел Батцэцэг Батмөнх и государственным секретарем США Энтони Дж. Блинкеном в августе 2024 года было принято решение о реализации «Инициативы США-Монголия по совершенствованию английского языка» (U.S.-Mongolia Excellence in English Initiative) и открытии Центра передового опыта в области преподавания и изучения английского языка (Center of Excellence for English Language Teaching and Learning).

Впоследствии центр открыл свои двери 11 марта 2025 года в Государственном университете Монголии.

Деятельность центра началась с обучения монгольских преподавателей английского языка академическому письму и продолжится семинарами по методике преподавания английского языка, посвященными использованию технологий и искусственного интеллекта в преподавании для повышения его эффективности.

В настоящее время разрабатывается следующий график обучения Центра передового опыта в области преподавания и изучения английского языка , планируется организация семинаров и специальных мероприятий под руководством волонтеров из Корпуса мира США и других англоязычных стран.

