экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Центр передового опыта преподавания и изучения английского языка начал свою деятельность

CentralAsia (MNG) -  

В результате переговоров между министром иностранных дел Батцэцэг Батмөнх и государственным секретарем США Энтони Дж. Блинкеном в августе 2024 года было принято решение о реализации «Инициативы США-Монголия по совершенствованию английского языка» (U.S.-Mongolia Excellence in English Initiative) и открытии Центра передового опыта в области преподавания и изучения английского языка (Center of Excellence for English Language Teaching and Learning).

Впоследствии центр открыл свои двери 11 марта 2025 года в Государственном университете Монголии.

Деятельность центра началась с обучения монгольских преподавателей английского языка академическому письму и продолжится семинарами по методике преподавания английского языка, посвященными использованию технологий и искусственного интеллекта в преподавании для повышения его эффективности.

В настоящее время разрабатывается следующий график обучения Центра передового опыта в области преподавания и изучения английского языка , планируется организация семинаров и специальных мероприятий под руководством волонтеров из Корпуса мира США и других англоязычных стран.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Монголии
Карта распространения
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com