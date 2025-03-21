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Япония передала Монголии мобильные медицинские автомобили

CentralAsia (MNG) -  

В рамках проекта по борьбе с инфекционными заболеваниями, реализуемого при поддержке Фонда содействия развитию молодежи Азиатского банка развития (JFPR), переданы автомобили, оборудованные для мобильного медицинского применения.

Правительство Японии выделяет 500 миллионов иен на поддержку Монголии в улучшении ее экстренного реагирования на инфекционные заболевания через Совместный фонд Азиатского банка развития для содействия процветающей и устойчивой к рискам Азии и Тихоокеанского региона (JFPR). Министерство здравоохранения провело церемонию получения двух транспортных средств, оборудованных для мобильных медицинских услуг, поставленных в рамках этой поддержки во Второй центральной больнице 18 марта. Четыре транспортных средства были поставлены в прошлом году, а два — в этом году.

Министерству здравоохранения были переданы в дар два полностью оборудованных автомобиля для мобильных медицинских целей, которые в будущем планируется использовать для оказания медицинских услуг жителям отдаленных сомонов и скотоводческих общин.

Министр здравоохранения Мөнхсайхан Тогтмол выразил благодарность правительству Японии и Азиатскому банку развития за полученные транспортные средства, которые являются важными инвестициями в успешное достижение цели полного охвата граждан профилактическим ранним выявлением, диагностикой и тестированием в секторе здравоохранения.

источник: MiddleAsianNews

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