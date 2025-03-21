Монголка открыла новый вид в мировой флоре и фауне

CentralAsia (MNG) -

Доцент кафедры биологии факультета математики и естественных наук Монгольского национального университета образования (МНУО) д-р Гундэгмаа Ванжил внесла значительный вклад в ботаническую науку, открыв новый вид растений.

Результаты ее исследования были опубликованы в авторитетном международном научном журнале Phytotaxa. Начав свое исследование в 2017 году, доктор Гундэгмаа Ванжил идентифицировала и описала ранее не документированный вид, который она назвала Лапчатка санчира (Potentilla sancziri) в честь своего наставника доктора, г-жы Санчир Чинбат, выдающегося доктора биологических наук.

Растение преимущественно встречается в горных районах Хархираа и Тургэн в аймаке Увс, а также в Мөнххайрхане в аймаке Ховд. Учитывая место обитания вида в высокогорных условиях, исследование потребовало значительной самоотдачи и тщательной полевой работы.

Открытие Гундэгмаа не только обогащает ботанические знания Монголии, но и подчеркивает важность продолжения исследований уникальных и разнообразных экосистем региона.

«Я специализировалась на изучении растений рода Potentilla в Монголии и защитила докторскую диссертацию по биологии, сосредоточившись на исследованиях этого рода. Виды рода Potentilla встречаются в различных климатических и фитогеографических зонах по всему миру, от уровня моря до высокогорных осок. Однако они редко встречаются в крайне засушливых пустынных регионах. Эти виды играют важную роль в растительности различных регионов и экологических зон, от высоких гор до низкогорий и горных холмов. В Монголии зарегистрировано 79 видов рода Potentilla», — сказала она.

«Среда обитания недавно обнаруженной Potentilla sancziri особенно интригует. Она растет на границе вечной мерзлоты или прямо на вечной мерзлоте, что изначально привлекло внимание. Кроме того, ее внешние характеристики указывают на адаптацию к заболоченным условиям. Макроскопически она очень похожа на лапчатку белоцветковую. Однако при более внимательном рассмотрении были обнаружены значительные различия в базальном крае листьев и опушении верхней поверхности листьев. Например, волоски на верхней поверхности листьев лапчатки белоцветковой простые и шелковистые. Напротив, верхняя поверхность недавно обнаруженного вида имеет паутинную структуру, без четкого различия между тем, где волоски начинаются и заканчиваются. Кроме того, очевидны различия в текстуре семян растения и структуре его столбчатого семенного ложа».

«Исследователи выявили около 600 видов лапчатки по всему миру. При анализе географического распространения и среды произрастания или ключевых критериев для различения видов мы обнаружили, что то, что изначально считалось схожими видами, демонстрирует явные различия. Очень немногие виды лапчатки растут на вечной мерзлоте, вечной мерзлоте без мха и моренах, со всеми из которых я знакома», — говорит Гундэгмаа.

«Я провожу исследования в области таксономии растений, уделяя особое внимание высокогорным растениям и экзотическим видам в Монголии. В эту эпоху необратимых изменений климата изучение высокогорных растений имеет решающее значение, поскольку эти виды особенно уязвимы к изменениям окружающей среды.

Наша следующая исследовательская цель — изучить белый горный цветок, символ вечной любви, по всей Монголии. Предварительные результаты этого исследования уже дали интригующие результаты, и в настоящее время проводится генетический анализ. Это исследование предоставит ценную информацию об эволюционной истории, механизмах адаптации и потребностях в сохранении этого замечательного вида».

Основа научных исследований в Монголии восходит к 1921 году, когда была создана первая научная организация. С тех пор многочисленные исследовательские группы в области естественных наук внесли свой вклад в сбор, обработку и публикацию образцов растений в различных научных трудах. Результаты ботанических исследований, проведенных в Монголии, были впервые опубликованы в 1925 году, что ознаменовало начало документирования видов растений национальными ботаниками.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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