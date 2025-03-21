Монголия примет отборочный раунд женского чемпионата Азии по баскетболу

CentralAsia (MNG) - Женская сборная Монголии по баскетболу готовится принять участие в квалификационном раунде чемпионата Азии по баскетболу среди женщин. Монголия примет этот этап турнира 11-13 апреля 2025 года.

Это первый раз, когда Монголия принимает квалификационный турнир Восточной зоны для женского чемпионата Азии по баскетболу дивизиона «B». Главное событие пройдет в Китайской Народной Республике, начиная с 13 июля 2025 года.

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