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Монголия примет отборочный раунд женского чемпионата Азии по баскетболу

CentralAsia (MNG) -  Женская сборная Монголии по баскетболу готовится принять участие в квалификационном раунде чемпионата Азии по баскетболу среди женщин. Монголия примет этот этап турнира 11-13 апреля 2025 года.

Это первый раз, когда Монголия принимает квалификационный турнир Восточной зоны для женского чемпионата Азии по баскетболу дивизиона «B». Главное событие пройдет в Китайской Народной Республике, начиная с 13 июля 2025 года.

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