Состоялась совместная онлайн-встреча-дискуссия ВГХ и МПС по оценке ситуации с правами человека

CentralAsia (MNG) - Вчера (20.03.2025) состоялась совместная онлайн-встреча-дискуссия между Великим Государственным Хуралом Монголии (ВГХ) и Межпарламентским союзом (МПС) по оценке ситуации с правами человека. Об этом сообщили в парламенте страны.

Онлайн-встречу и обсуждение провели Цогтбаатар Дамдин, депутат парламента Монголии, председатель Постоянного комитета по правосудию, и Номинчимэг Одсурэн, депутат парламента Монголии, вице-президент Специального комитета парламентариев по правам человека Межпарламентского союза.

В этом контексте обсуждались вопросы участия парламента Монголии в процессе Универсального периодического обзора (УПО), реализации рекомендаций, полученных от государств-членов, а также вопрос обеспечения участия парламента в их реализации.

Совместную онлайн-дискуссию открыл Роджер Хейзенга, руководитель программы по правам человека Межпарламентского союза. Он поблагодарил Великий Государственный Хурал Монголии за сотрудничество в организации этой дискуссии и поздравил его с успешным утверждением плана по реализации стратегии, которая уважает права человека и ценит гендерное равенство на 2024–2028 годы.

Он также подчеркнул, что продление Меморандума о взаимопонимании между Великим Государственным Хуралом Монголии и Межпарламентским союзом демонстрирует прочность сотрудничества и послужит незыблемой основой для будущей деятельности.

Он упомянул, что УПО — это новый механизм для обзора ситуации с правами человека в 192 государствах-членах ООН каждые четыре года, и сказал: «Из этого обсуждения мы видим, что парламент играет важную роль в ситуации с правами человека. Как основа демократического управления и выражение воли народа, парламент играет важную роль в отражении целей обеспечения прав человека в законодательстве и превращении их в ощутимые результаты. В рамках своих функций по принятию законов, утверждению бюджета и контролю за исполнением законов парламент играет важную роль в обеспечении и защите прав человека на национальном уровне. Активно участвуя в процессе УПО, Великий государственный хурал Монголии эффективно выполняет свои международные обязательства в области прав человека на национальном уровне и содействует формированию подотчетной системы».

Целью данной дискуссии является освещение участия, результатов, достижений и прогресса Великого государственного хурала в ситуации с правами человека в Монголии, а также освещение мер, принимаемых для включения соответствующих рекомендаций в политические документы и законодательство, сказал Роджер Хейзенга, менеджер программы по правам человека Межпарламентского союза.

Онлайн-встреча-дискуссия началась под названием «Понимание механизма УПО», и с презентацией выступил Роджер Хейзенга, руководитель программы по правам человека Межпарламентского союза. Он поделился информацией об УПО как важном механизме защиты прав человека во всем мире, своей роли в разработке и реализации рекомендаций УПО, участии Монголии в процессе УПО, ключевых этапах, принятых обязательствах, дате рассмотрения следующего доклада, а также о прогрессе Монголии в области прав человека и областях, требующих улучшения.

В своем выступлении он упомянул, что Монголия готовится представить четвертый доклад о состоянии прав человека и обсудить его. В своей речи Роджер Хейзенга упомянул о существующей в некоторых странах практике, когда правительство сначала представляет и обсуждает свои регулярные доклады о правах человека в парламенте.

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