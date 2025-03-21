Мэр Улан-Батора принял представителей Эксимбанка Китая

CentralAsia (MNG) - Губернатор столицы и мэр Улан-Батора Нямбаатар Хишгээ принял делегацию во главе с Чжао Сыяо, исполнительным директором Эксимбанка Китая. Стороны обменялись мнениями о крупных проектах и ​​программах, которые предстоит реализовать в рамках решения задач, стоящих перед Улан-Батором.

Например, проект строительства «Тоннель» под железной дорогой в Улан-Баторе был реализован с использованием льготного кредита в размере одного миллиарда долларов США, предоставленного правительством Китая.

В ходе встречи обсуждался проект строительства завода по сжиганию шлама и по сжиганию иловых осадков очистных сооружений в Улан-Баторе. Благодаря строительству и вводу в эксплуатацию установки по сушке и сжиганию ила 240 кубометров ила, ежедневно образующегося на Новой центральной очистной станции, будут высушиваться и сжигаться для утилизации без нанесения вреда окружающей среде, что исключит негативное воздействие на загрязнение воздуха в городе. Следовательно, процесс сжигания шлама может вырабатывать пар и электроэнергию, обеспечивая внутреннюю энергию для завода, а также поставляя электроэнергию в центральную систему.

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