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Сбудется ли обещание министра финансов?
Министр финансов Жавхлан Болд
Министр финансов Жавхлан Болд

CentralAsia (MNG) -  Министр финансов Жавхлан Болд обещает увеличить валютные резервы до $5,5 млрд к маю.

Министр финансов Жавхлан Болд представил вопросы, обсуждавшиеся на заседании Кабинета министров.

Он сказал: «Рабочая группа, созданная на предыдущем заседании Кабинета министров для увеличения экспорта в краткосрочной перспективе и увеличения валютных резервов, представила правительству отчет о своих решениях. На момент создания рабочей группы валютные резервы Монголии составляли около 4,5 млрд долларов. Цель состоит в том, чтобы увеличить эту сумму до 5,5 млрд долларов в апреле и мае. Исторически максимальный объем резервов нашей страны составлял 5,4 млрд. Это значит превзойти его».

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