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Аэропорт Хитроу закрыт после отключения электроэнергии из-за пожара на подстанции поблизости
// @Sabby

CentralAsia (CA) -  Аэропорт Хитроу останется закрытым до полуночи 21 марта из-за крупного пожара на близлежащей электроподстанции, пишет Sky News.

Представитель аэропорта сообщил, что в аэропорту произошло отключение электроэнергии, и предупредил пассажиров не посещать его до дальнейшего уведомления.

«Мы ожидаем существенных сбоев в работе аэропорта в ближайшие дни, и пассажирам ни при каких обстоятельствах не следует отправляться в аэропорт до его открытия», — говорится в заявлении.

В настоящее время неясно, сколько прибывающих рейсов придется перенаправить.

Пожар произошел на подстанции в Хейсе, примерно в 2,4 км от аэропорта и, как полагают, тысячи домов остались без электричества.

Лондонский аэропорт Хитроу является одним из самых загруженных аэропортов мира. В прошлом году он обслужил рекордные 83,9 млн пассажиров, а каждые 45 секунд совершается посадка или взлет самолетов.

По данным Лондонской пожарной бригады (LFB), на месте пожара на Нестлс-авеню ночью работали 10 единиц техники и около 70 пожарных.

Сообщается, что на подстанции загорелся трансформатор, но причина пока неизвестна. Около 150 человек были эвакуированы, установлено 200-метровое оцепление.

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