На севере Казахстана ожидаются морозы до -10°, на юге — дожди и похолодание
CentralAsia (KZ) - На север Казахстана начнет смещаться холодный антициклон. Он будет вытеснять циклон, который 21 марта принесет осадки в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра с метелями. Об этом сообщает Казгидромет.
22 марта антициклон достигнет северные регионы, принося с собой прекращение осадков, и морозы в ночные часы до -5…-10.
Антициклон не оставит без внимания и юг Казахстана, прижимая фронтальные системы к горам, вызывая дожди и понижение температуры воздуха.
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