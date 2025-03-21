На севере Казахстана ожидаются морозы до -10°, на юге — дожди и похолодание

CentralAsia (KZ) - На север Казахстана начнет смещаться холодный антициклон. Он будет вытеснять циклон, который 21 марта принесет осадки в виде дождя и снега, гололед, усиление ветра с метелями. Об этом сообщает Казгидромет.

22 марта антициклон достигнет северные регионы, принося с собой прекращение осадков, и морозы в ночные часы до -5…-10.

Антициклон не оставит без внимания и юг Казахстана, прижимая фронтальные системы к горам, вызывая дожди и понижение температуры воздуха.

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