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Переговоры России и США пройдут в Эр-Рияде 24 марта
Фото Getty Images
Фото Getty Images

CentralAsia (CA) -  Переговоры между российской и американской делегациями пройдут в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде 24 марта, сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, передают «Ведомости».

Ушаков рассказал, что в ходе предстоящей встречи представители РФ и США обсудят проработки перспектив возможной реализации инициативы, касающейся безопасности судоходства в акватории Черного моря.

18 марта президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, в ходе которого российский лидер поддержал предложение Трампа о 30-дневном взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре и дал соответствующую команду военным.

В ходе брифинга 20 марта пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что переговоры делегаций России и США состоятся в саудовской Джидде в самые ближайшие дни, в настоящее время согласовываются последние нюансы. О том, кто будет представлять сторону России на переговорах, Песков не сообщил, отметив, что эта информация будет обнародована своевременно.

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