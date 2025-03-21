Кирсти Ковентри избрана новым президентом МОК

Кирсти Ковентри была избрана 10-м президентом Международного олимпийского комитета.

20 марта на 144-й сессии МОК в Греции в результате тайного голосования из семи кандидатов на восьмилетний срок была выбрана 41-летняя Кирсти Ковентри из Зимбабве.

Кирсти Ковентри сменит на посту президента Томаса Баха, который был избран в 2013 году и переизбран в 2021 году. Она получила 49 голосов – ровно столько, сколько требуется для большинства из 97 поданных голосов.

Избранный президент вступит в должность после передачи полномочий президентом Бахом, которая произойдет 23 июня 2025 года.

Президент Бах, который до этого момента остается на своем посту, после передачи полномочий также сложит с себя полномочия члена МОК и займет пост почетного президента.

Ковентри станет первой женщиной и первым представителем Африки на посту президента МОК.

Избранный президент будет курировать зимние Олимпийские игры-2026 в Милане и Кортине как свои первые Олимпийские игры, до церемонии открытия которых осталось менее 11 месяцев.