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Шесть полицейских пострадали во время акции протеста в Стамбуле

CentralAsia (CA) -  Во время акции протеста в Стамбуле были ранены шесть сотрудников правоохранительных органов, сообщил глава МВД Турции Али Ерликая в соцсети X.

«Во время демонстраций в Сарачане (Стамбул) были ранены шесть полицейских. Наши героические полицейские, которые гарантируют мир и безопасность нашей страны, противостоят провокациям с большой мудростью, терпением и здравым смыслом и демонстрируют образцовую позицию в отношении того, как следует управлять социальными инцидентами. Наш губернатор, начальник полиции и сотрудники полиции несут и будут нести службу во имя мира и безопасности нашего народа. Я желаю нашим раненым полицейским скорейшего выздоровления», - написал он.

В Стамбуле и Анкаре прошли массовые акции протеста в поддержку задержанного мэра Стамбула Экрема Имамоглу.

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