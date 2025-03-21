Генсек ОТГ посетил Монголию с рабочим визитом и провел ряд встреч

CentralAsia (MNG) - Генеральный секретарь Организации тюркских государств посол Кубанычбек Омуралиев 17-20 марта с рабочим визитом посетил Монголию.

Как сообщили в ОТГ, в ходе визит генсек провел встречи на высоком уровне с монгольскими официальными лицами, дипломатами и учеными, обсудив перспективы расширения сотрудничества в политической, экономической, культурной и академической сферах.

Генеральный секретарь Омуралиев начал свой визит со встречи с министром иностранных дел Монголии Батцэцэг Батмунх. В ходе переговоров обсуждались вопросы укрепления сотрудничества между Монголией и ОТГ, подчеркивались общие исторические узы и глубокие отношения.

На встрече с руководителем Администрации президента Монголии Занданшатара Гомбожава обсудили исторические и культурные связи между тюркскими и монгольским народами. Руководитель Администрации подчеркнул приверженность Монголии укреплению отношений с государствами-членами ОТГ, отметив потенциал для вывода этих связей на стратегический уровень.

На встрече с секретарем Совета национальной безопасности Монголии Бямбажаргалом Алтангэрэлом основное внимание было уделено вопросам региональной безопасности, стратегии Монголии «Третий сосед» и возможностям углубления сотрудничества между Монголией и государствами-членами ОТГ.

Во время официального ужина генсек ОТГ встретился с послом Казахстана Габитом Койшыбаевым и послом Кыргызстаа Айбеком Артыкбаевым.

Также генеральный секретарь принял участие в торжественном мероприятии «Подиум почетных гостей», организованном Академией наук Монголии. В качестве основного докладчика он выступил с речью, посвященной ОТГ, его деятельности и взаимодействию с международными организациями, а также значению академического партнерства в укреплении исторических и культурных связей между Монголией и тюркским миром. Кроме того, он провел встречи с руководством Академии, директорами Института истории и этнологии и Института археологии, в ходе которых обсуждались перспективы развития академического сотрудничества.

Помимо официальных встреч Кубанычбек Омуралиев посетил исторические и культурные объекты, включая музей Чингисхана и комплекс статуи Чингисхана.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения