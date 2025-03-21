Франция 27 марта проведет очередной саммит по Украине

CentralAsia (CA) - Президент Франции Эммануэль Макрон планирует принять группу европейских лидеров 27 марта для обсуждения ситуации на Украине и безопасности в Европе, сообщили изданию POLITICO источники.

Покидая заседания Европейского совета, Эммануэль Макрон подтвердил изданию проведение саммита на следующей неделе с «коалицией желающих» и президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Мы завершим нашу работу по краткосрочной поддержке украинской армии, по защите устойчивой и прочной модели украинской армии для предотвращения российских вторжений, а затем по гарантиям безопасности, которые могут предоставить европейские армии», - сказал он.

Саммит является продолжением февральских и мартовских встреч лидеров стран Европы и НАТО, проведенных Макроном в Париже для обсуждения гарантий обороны для Украины и всего континента.

Участниками встречи станут «более широкий круг» лидеров, заявил премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон на пресс-конференции на саммите лидеров ЕС в Брюсселе, добавив, что страны, которые встречались в Лондоне — включая тех, кто присоединился к видеозвонку — «вероятно» будут на встрече в четверг. Шведский премьер-министр сказал, что его устно пригласили на саммит.

24 марта представители правительства США встретятся с дипломатами из Москвы и Киева в Саудовской Аравии для переговоров о возможном соглашении о прекращении огня.