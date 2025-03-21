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В Ашхабаде 17 марта была рекордная для этого дня температура +30°

CentralAsia (TJ) -  17 марта температура в Ашхабаде достигла +30° — это самый высокий показатель за весь период наблюдений, сообщает издание «Хроники Туркменистана».

Ранее самая высокая температура в этот день была в 1974 году — +29°.

Самая высокая температура за весь март в столице Туркменистана фиксировалась в 2010 году — +38,6°.

Жаркая для первого весеннего месяца погода установилась в двух регионах Туркменистана – Балканском и Ахалском велаятах. На юге Балкана больше +30°, в Эсенгулы 17 марта воздух прогрелся до +32,3°.

После 20 марта ожидается похолодание.

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