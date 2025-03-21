В Узбекистане похолодает, ожидаются дожди и грозы
- Узбекистан, погода
- 15:05, 21 марта 2025
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CentralAsia (UZ) - 23-25 марта на территорию Узбекистана осуществится вторжение влажной и относительно прохладной воздушной массы. По республике ожидается резкое изменение погоды, сообщает Узгидромет.
По республике пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. По горным районам республики дождь, возможен переход в снег.
23-24 марта местами с усилением ветра до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20 м/с.
Дневная температура воздуха постепенно понизится до +12…+17.
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