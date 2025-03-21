экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
В Узбекистане похолодает, ожидаются дожди и грозы

CentralAsia (UZ) -  23-25 марта на территорию Узбекистана осуществится вторжение влажной и относительно прохладной воздушной массы. По республике ожидается резкое изменение погоды, сообщает Узгидромет.

По республике пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. По горным районам республики дождь, возможен переход в снег.

23-24 марта местами с усилением ветра до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20 м/с.

Дневная температура воздуха постепенно понизится до +12…+17.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com