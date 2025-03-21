В Узбекистане похолодает, ожидаются дожди и грозы

CentralAsia (UZ) - 23-25 марта на территорию Узбекистана осуществится вторжение влажной и относительно прохладной воздушной массы. По республике ожидается резкое изменение погоды, сообщает Узгидромет.

По республике пройдут дожди, местами сильные, возможны грозы. По горным районам республики дождь, возможен переход в снег.

23-24 марта местами с усилением ветра до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20 м/с.

Дневная температура воздуха постепенно понизится до +12…+17.