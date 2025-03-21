Трамп подписал указ о закрытии Минобразования США

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп поручил министру образования Линде Макмахон предпринять «все необходимые шаги» для ликвидации ведомства и передачи его полномочий в сфере образования властям штатов и местным сообществам.

Об этом говорится в подписанном президентом указе «Улучшение результатов образования путем расширения прав и возможностей родителей, штатов и сообществ».

При передаче полномочий министерства должно быть обеспечено бесперебойное функционирование образовательных программ, предоставление услуг и льгот.

«Эксперимент по контролю за американским образованием с помощью федеральных программ и долларов — и необъяснимой бюрократии, которую поддерживают эти программы и доллары — явно провалился. Министерство образования укрепило образовательную бюрократию и попыталось убедить Америку в том, что федеральный контроль над образованием полезен», - говорится в документе.

Министерство образования США, в частности, отвечает за соблюдение прав учителей и школьников, поддержку уязвимых групп населения, а также распределяет федеральные гранты, в том числе для образовательных программ, направленных на помощь детям из малообеспеченных семей.

Трамп подчеркнул, что министерство было создано сравнительно недавно — в 1979 году по инициативе 39-го президента США Джимми Картера. По его мнению, ликвидация ведомства повысит эффективность образовательных программ. Президент также отметил, что показатели американцев по чтению и математике близки к историческим минимумам.

Кроме того, Трамп сообщил, что отдел по связям с общественностью Минобразования обходится бюджету более чем в $10 млн в год, а ведомство управляет портфелем студенческих кредитов на сумму свыше $1,6 трлн. Президент сравнил это с одним из крупнейших банков США, Wells Fargo, в котором работают более 200 тыс. человек, тогда как в управлении федеральной помощи студентам Минобразования — менее 1,5 тыс.

«Министерство образования — это не банк, и оно должно передать банковские функции организации, способной обслуживать американских студентов», - подчеркнул Трамп.