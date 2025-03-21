Лондонский аэропорт «Хитроу» после пожара на подстанции не может принять рейсы и перенаправляет их

CentralAsia (CA) - На электрической станции, питающей Лондонский аэропорт «Хитроу» произошел пожар, из-за этого он закрыт на целый день, передаёт BBC.

«Из-за пожара на электрической подстанции, снабжающей аэропорт, «Хитроу» испытывает значительное отключение электроэнергии. Для обеспечения безопасности наших пассажиров и сотрудников аэропорт Хитроу будет закрыт до 23:59 21 марта. Пассажирам рекомендуется не приезжать в аэропорт и связаться со своей авиакомпанией для получения дополнительной информации. Мы приносим извинения за причиненные неудобства», - говорится на сайте аэропорта.

Из-за пожара на подстанции в аэропорту «Хитроу» десятки авиакомпаний были вынуждены отменить рейсы в Лондон и обратно. Причина пожара остаётся неизвестной.

Среди перевозчиков, объявивших об отмене рейсов, — британские «Virgin Atlantic» и «British Airways», ирландская «Aer Lingus», американская «United Airlines», индийская «Air India» и гонконгская «Cathay Pacific».

По оценкам Reuters, в общей сложности затронуты почти 700 рейсов, выполняемых более чем 60 авиакомпаниями.

Рейсы, которые уже направлялись в «Хитроу», либо были возвращены в аэропорты отправления, либо перенаправлены на альтернативные аэродромы.