Эрдоган прокомментировал протесты в Турции

Реджеп Тайип Эрдоган, президент Турции

CentralAsia (CA) - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя акции протеста в Стамбуле и других городах страны, заявил, что власти не будут «закрывать глаза» на безответственные призывы к массовым беспорядкам.

«Следуя за маргинальными группами, нападая на нашу полицию, угрожая судьям и прокурорам, бросая вызов демократии и национальной воле, прибегая к незаконным и недемократическим методам, мы ничего не добьемся. Турция – это не страна, найденная на улице. Она не сдастся перед уличным насилием», -заявил Эрдоган.

Он подчеркнул, что правительство не потерпит попыток дестабилизировать ситуацию в стране.

«Мы не позволим никому терроризировать Турцию, подрывать ее спокойствие и посягать на стабильность нашего народа ради чьих-то личных интересов. Мы против любых действий, наносящих ущерб единству и братству нации. Призыв к массовым протестам, сделанный председателем Республиканской народной партии Озгюром Озелем, — это путь в никуда», - добавил турецкий лидер.

19 марта прокуратура Стамбула сообщила о задержании мэра города Экрема Имамоглу по делу о коррупции и содействии террористической деятельности. Он заявил, что "не намерен сдаваться" под давлением властей.

Задержание оппозиционного политика вызвало массовые протесты, несмотря на усиленные меры безопасности и запрет митингов до воскресенья. 20 марта акции в его поддержку прошли в Анкаре и Стамбуле, в ходе которых пострадали 16 полицейских.

Президент Эрдоган обвинил оппозицию в давлении на полицию и правосудие, отметив, что правительство сосредоточено на решении проблем страны. В администрации президента назвали обвинения в адрес Эрдогана "необоснованной клеветой", отметив, что Имамоглу рассматривается как возможный соперник на вероятных досрочных выборах.