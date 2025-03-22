Кутб-Минар освещен национальным флагом Монголии. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) - В ознаменование 70-летия установления дипломатических отношений между Монголией и Республикой Индия посольство Монголии в Индии организовало почетный прием в Нью-Дели, столице Индии, 19 марта 2025 года.

На открытии почетного приема выступили государственный секретарь Министерства иностранных дел Монголии Мөнхтушиг Лханаажав, министр иностранных дел Республики Индия Субрахманьям Джайшанкар и Чрезвычайный и Полномочный Посол Монголии в Индии Ганболд Дамбажав.

На почетном приеме присутствовало более 300 гостей, в том числе высокопоставленные должностные лица правительства, представители монгольских и индийских предприятий, монголы, обучающиеся и работающие в Индии, а также представители дипломатических миссий и международных организаций в Нью-Дели.

В рамках почетного приема на минарет Кутб-Минар, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в Нью-Дели, был вывешен государственный флаг Монголии.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения