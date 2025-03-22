Резкое похолодание и осадки ожидаются в Казахстане

CentralAsia (KZ) - Синоптики прогнозируют неустойчивую погоду на большей части Казахстана.

Дожди ожидаются на западе, юге и юго-востоке, а в северных, восточных и центральных регионах – дожди с переходом в снег, метель, гололед и туман. Без осадков будет только в Западно-Казахстанской области и области Ұлытау.

Сильные осадки прогнозируются 22 марта на востоке страны. 23–24 марта дожди пройдут в Мангистауской области, а 24 марта – в Туркестанской, Жамбылской, Алматинской и области Жетісу.

Ожидается снижение температуры, местами до отрицательных значений:

На западе температура будет понижаться: ночью от 0-5 тепла до 3-8 мороза, днем от 10-15 до 7-12 тепла.

На юго-западе температуры снизятся ночью от 2-10 до 0-8 тепла, а днем от 10-18 до 5-13 тепла.

На северо-западе основной фон температуры составит ночью 3-10 мороза, днем 2-12 тепла.

На севере температура ночью повысится от 5-12 до 0-8 мороза, а днем ожидается понижение от 0-5 тепла до 0-5 мороза.

В центре страны ночью будет 2-10 мороза, днем температура понизится от 0-8 тепла до 0-5 мороза, на юге региона 1-6 тепла.

На востоке ночные температуры понизятся от 0-5 до 3-12 мороза, а дневные – от 2-7 тепла до 3 мороза – 2 тепла.

В южных регионах ночью ожидается 3-15 тепла, а днем температура понизится от 17-26 до 8-18 тепла.

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