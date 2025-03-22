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Спецпредставитель Трампа: Власти Украины согласились провести президентские выборы

CentralAsia (CA) -  Спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф заявил, что власти Украины согласились провести президентские выборы, которые ранее были отменены из-за военного положения.

«Да, они состоятся. Они уже согласились на это. Выборы на Украине пройдут», — сказал Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону, опубликованном в соцсети X.

По его словам, украинское руководство также признало, что страна не станет членом НАТО, даже после завершения конфликта.

Последние президентские выборы на Украине состоялись в 2019 году. Голосование в 2024 году было отменено из-за военного положения.

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