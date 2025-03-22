Трамп отменяет правовой статус 530 тыс. мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы

- Азия и мир, политика
- 11:02, 22 марта 2025
- Просмотров: 1353
CentralAsia (CA) - Администрация президента США Дональда Трампа объявила о лишении временного правового статуса более 500 тыс. мигрантов из Кубы, Гаити, Никарагуа и Венесуэлы, сообщает Reuters.
Лица, не имеющие иных законных оснований для пребывания в стране, должны покинуть США до 24 апреля, когда их разрешения на работу и защита от депортации утратят силу.
Программа CHNV, запущенная администрацией Джо Байдена в 2022 году, позволяла мигрантам с американскими спонсорами, а также их ближайшим родственникам прибывать в США и оставаться там на два года в рамках временного иммиграционного статуса. По заявлению Белого дома, это помогало снизить уровень нелегальной миграции через южную границу.
Всего в рамках программы CHNV в США въехали 530 тыс. человек. Однако точное число тех, кто успел получить другой легальный статус, остается неизвестным.
После вступления в должность Дональд Трамп немедленно приостановил действие этой программы.
В пятницу Министерство внутренней безопасности США обвинило предыдущую администрацию в том, что она якобы «создала условия для конкуренции мигрантов за рабочие места, ущемляя права американских работников».
При этом в уведомлении Федерального реестра США указано, что некоторым участникам программы CHNV могут разрешить остаться в стране, но решение будет приниматься индивидуально.
Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает возможность отмены временного правового статуса еще 240 тысяч украинцев, прибывших в США после начала конфликта с Россией.