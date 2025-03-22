Трамп лишил доступа к секретным данным Харрис, Клинтон и семью Байдена

// The White House

CentralAsia (CA) - Президент США Дональд Трамп принял решение отозвать доступ к секретной информации у ряда высокопоставленных чиновников администрации своего предшественника Джо Байдена, а также у членов его семьи. Соответствующий меморандум был распространен Белым домом.

«Я пришел к выводу, что доступ к секретной информации следующих лиц более не отвечает национальным интересам: Энтони Блинкена, Джейкоба Салливана, Лизы Монако, Марка Заида, Нормана Эйзена, Летиции Джеймс, Элвина Брэгга, Эндрю Вайсмана, Хиллари Клинтон, Элизабет Чейни, Камалы Харрис, Адама Кинзингера, Фионы Хилл, Александра Виндмана, Джозефа Р. Байдена-младшего и любого другого члена его семьи», - говорится в заявлении.

Помимо ограничения доступа к секретным данным, Трамп также распорядился запретить всем упомянутым лицам посещать охраняемые правительственные объекты без сопровождения.

В начале февраля Трамп лишил доступа к секретным данным и самого экс-президента Байдена, объяснив решение «плохой памятью» предшественника. В том же месяце Reuters писало, что доступа к секретной информации лишились бывшие госсекретарь Блинкен и советник президента по нацбезопасности Салливан.