Скончался боксер Джордж Форман
- Азия и мир, общество
- 11:25, 22 марта 2025
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CentralAsia (CA) - Американский боксер Джордж Форман ушел из жизни в возрасте 76 лет, сообщает TMZ со ссылкой на его семью.
Близкие спортсмена не раскрыли причину его смерти.
Форман — двукратный чемпион мира в тяжелом весе и обладатель золотой медали Олимпийских игр 1968 года. В 1974 году он провел знаменитый бой с Мохаммедом Али, который считается одним из величайших в истории бокса. Поединок завершился победой Али в восьмом раунде.
За свою карьеру Форман провел 81 бой, одержав 76 побед. Он был абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версиям WBC (1973–1974), WBA (1973–1974, 1994–1995) и IBF (1994–1995).
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