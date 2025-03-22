Скончался боксер Джордж Форман

CentralAsia (CA) - Американский боксер Джордж Форман ушел из жизни в возрасте 76 лет, сообщает TMZ со ссылкой на его семью.

Близкие спортсмена не раскрыли причину его смерти.

Форман — двукратный чемпион мира в тяжелом весе и обладатель золотой медали Олимпийских игр 1968 года. В 1974 году он провел знаменитый бой с Мохаммедом Али, который считается одним из величайших в истории бокса. Поединок завершился победой Али в восьмом раунде.

За свою карьеру Форман провел 81 бой, одержав 76 побед. Он был абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории по версиям WBC (1973–1974), WBA (1973–1974, 1994–1995) и IBF (1994–1995).