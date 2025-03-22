Узбекистан отправил Афганистану 200 тонн гуманитарной помощи по случаю праздников

- Азия и мир, общество
- 11:36, 22 марта 2025
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CentralAsia (CA) - Узбекистан отправил в соседний Афганистан около 200 тонн продовольственной помощи. Гуманитарная акция была приурочена к празднованию Навруза и началу священного месяца Рамазан.
В хокимияте Сурхандарьинской области сообщили, что соответствующее распоряжение дал президент Шавкат Мирзиёев.
Церемония передачи груза состоялась в афганском городе Хайратон. В состав помощи вошли продукты первой необходимости: мука, пшеница, макароны, растительное масло, сахар, фасоль, маш и продукты быстрого приготовления. Груз предназначен для жителей провинции Балх.
Стоит напомнить, что в конце декабря Узбекистан уже отправил в Афганистан 9 вагонов гуманитарной помощи, а также узбекские врачи провели бесплатный медосмотр для жителей афганской провинции Балх.