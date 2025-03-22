Узбекистан отправил Афганистану 200 тонн гуманитарной помощи по случаю праздников

CentralAsia (CA) - Узбекистан отправил в соседний Афганистан около 200 тонн продовольственной помощи. Гуманитарная акция была приурочена к празднованию Навруза и началу священного месяца Рамазан.

В хокимияте Сурхандарьинской области сообщили, что соответствующее распоряжение дал президент Шавкат Мирзиёев.

Церемония передачи груза состоялась в афганском городе Хайратон. В состав помощи вошли продукты первой необходимости: мука, пшеница, макароны, растительное масло, сахар, фасоль, маш и продукты быстрого приготовления. Груз предназначен для жителей провинции Балх.

Стоит напомнить, что в конце декабря Узбекистан уже отправил в Афганистан 9 вагонов гуманитарной помощи, а также узбекские врачи провели бесплатный медосмотр для жителей афганской провинции Балх.