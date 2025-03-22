экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Узбекистан отправил Афганистану 200 тонн гуманитарной помощи по случаю праздников

CentralAsia (CA) -  Узбекистан отправил в соседний Афганистан около 200 тонн продовольственной помощи. Гуманитарная акция была приурочена к празднованию Навруза и началу священного месяца Рамазан.

В хокимияте Сурхандарьинской области сообщили, что соответствующее распоряжение дал президент Шавкат Мирзиёев.

Церемония передачи груза состоялась в афганском городе Хайратон. В состав помощи вошли продукты первой необходимости: мука, пшеница, макароны, растительное масло, сахар, фасоль, маш и продукты быстрого приготовления. Груз предназначен для жителей провинции Балх.

Стоит напомнить, что в конце декабря Узбекистан уже отправил в Афганистан 9 вагонов гуманитарной помощи, а также узбекские врачи провели бесплатный медосмотр для жителей афганской провинции Балх.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com