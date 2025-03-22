В Индонезии извергается вулкан, отменены рейсы

CentralAsia (CA) - В Индонезии начал извергаться вулкан Левотоби. Из-за опасности пришлось отменить некоторые рейсы на популярный среди туристов курортный остров Бали. Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, вулкан выбросил в небо столб пепла на высоту 8 километров. Из-за этого одна из авиакомпаний отменила все свои рейсы из Австралии на Бали. Местные власти повысили уровень опасности до самого высокого.

Крупное извержение началось вечером 20 марта. До Этого в течение недели в районе вулкана происходили мелкие извержения. Небольшие извержения продолжились и сегодня, 21 марта. Сообщается, что время эвакуации, которую объявили местные власти, пострадал один человек.