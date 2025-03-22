Бывший логотип Twitter продали за $35 тыс. на аукционе

CentralAsia (CA) - На аукционе RR Auction был продан логотип Twitter в виде голубой птицы за почти $34 375. Этот знак был снят с бывшей штаб-квартиры компании в Сан-Франциско после ребрендинга соцсети в X, сообщает ABC News.

Как сообщили в RR Auction, проданный логотип имеет размеры 3,7 м на 2,7 м и весит 254 килограмма. Имя покупателя не разглашается.

Ранее Илон Маск уже выставлял на аукцион офисную мебель и профессиональное кухонное оборудование из офисов бывшего Twitter, в которых теперь пустуют большие площади, уточняет телеканал.

По информации ABC News, Маск не исполнил обязательства по аренде и контрактам, а также сократил штат сотрудников.

Телеканал предполагает, что, продавая предметы из бывшего Twitter, Маск хочет продемонстрировать излишества предыдущего руководства компании и показать, что приоритетом для нового владельца является сокращение расходов любой ценой.