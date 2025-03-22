Папе Римскому предстоит заново учиться говорить после лечения
- Азия и мир, общество
- 12:06, 22 марта 2025
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CentralAsia (CA) - Папе Римскому Франциску предстоит заново учиться говорить после лечения. Об этом агентству Reuters сообщил кардинал Виктор Мануэль Фернандес.
«У Папы все в порядке, но кислородная терапия высушивает голосовые связки. Ему нужно заново учиться говорить, но в целом его физическое состояние остаётся прежним», - сообщил священнослужитель.
Он также опроверг слухи о возможной отставке Папы Римского.
Ранее Ватикан опубликовал первую фотографию Папы Франциска в больнице с момента его госпитализации в феврале с диагнозом двусторонняя пневмония. На фото Папа Римский вместе с другими священниками совершает мессу в часовне.
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