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Папе Римскому предстоит заново учиться говорить после лечения

CentralAsia (CA) -  Папе Римскому Франциску предстоит заново учиться говорить после лечения. Об этом агентству Reuters сообщил кардинал Виктор Мануэль Фернандес.

«У Папы все в порядке, но кислородная терапия высушивает голосовые связки. Ему нужно заново учиться говорить, но в целом его физическое состояние остаётся прежним», - сообщил священнослужитель.

Он также опроверг слухи о возможной отставке Папы Римского.

Ранее Ватикан опубликовал первую фотографию Папы Франциска в больнице с момента его госпитализации в феврале с диагнозом двусторонняя пневмония. На фото Папа Римский вместе с другими священниками совершает мессу в часовне.

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