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Следственный комитет России назвал организаторов теракта в «Крокусе»

CentralAsia (CA) -  Следствие пришло к выводу, что теракт в «Крокус Сити Холле», произошедший год назад, был спланирован и организован спецслужбами «недружественного государства с целью дестабилизации обстановки в России», сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«Для его совершения привлечены члены международной террористической организации. Непосредственно организацией теракта занимались шестеро граждан Средней Азии, часть из которых действуют под псевдонимами. Они находятся за рубежом, в связи с чем были заочно арестованы и объявлены в розыск», - цитирует РБК ее слова.

По версии следствия, эти лица завербовали предполагаемых исполнителей теракта — граждан Таджикистана Далерджона Мирзоева, Саидакрами Рачабализоду, Шамсидина Фаридуни и Мухаммадсобира Файзова — и организовали их обучение за границей. Все четверо задержаны и арестованы.

Кроме того, под стражей находятся обвиняемые в соучастии в совершении теракта: те, кто помогал предполагаемым исполнителям с наймом жилья, обеспечивал транспортом, оружием или финансировал террористическую деятельность.

«На данный момент завершены следственные действия с 19 обвиняемыми в совершении преступлений террористического характера, которые находятся под стражей и продолжают знакомиться с материалами дела. Еще ряд фигурантов объявлен в розыск», - добавила Петренко.

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