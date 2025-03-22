Лондонский аэропорт Хитроу возобновил работу после пожара на подстанции

CentralAsia (CA) - Лондонский аэропорт Хитроу возобновил работу после пожара на подстанции и отключения электроэнергии, сообщили в его аккаунте в соцсети.

«Рейсы в Хитроу возобновлены после вчерашнего отключения электроэнергии. Теперь мы можем безопасно возобновить полеты, уделяя первостепенное внимание возвращению пассажиров домой и перемещению самолетов», - говорится в сообщении.

Утром 22 марта каждый час из Хитроу вылетает около 20 самолетов.

21 марта Хитроу был закрыт из-за пожара на электроподстанции в Хейсе на западе Лондона, в результате которого отключилась электроэнергия на значительной территории. Расследование возглавил отдел полиции по борьбе с терроризмом. В полиции отметили, что признаков злого умысла нет, но рассматриваются все версии.

Хитроу — один из самых загруженных аэропортов мира. В прошлом году он принял 83,9 млн пассажиров, и каждые 45 секунд там взлетает или приземляется самолет.