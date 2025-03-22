- Азия и мир, общество
- 13:12, 22 марта 2025
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CentralAsia (CA) - Лондонский аэропорт Хитроу возобновил работу после пожара на подстанции и отключения электроэнергии, сообщили в его аккаунте в соцсети.
«Рейсы в Хитроу возобновлены после вчерашнего отключения электроэнергии. Теперь мы можем безопасно возобновить полеты, уделяя первостепенное внимание возвращению пассажиров домой и перемещению самолетов», - говорится в сообщении.
Утром 22 марта каждый час из Хитроу вылетает около 20 самолетов.
21 марта Хитроу был закрыт из-за пожара на электроподстанции в Хейсе на западе Лондона, в результате которого отключилась электроэнергия на значительной территории. Расследование возглавил отдел полиции по борьбе с терроризмом. В полиции отметили, что признаков злого умысла нет, но рассматриваются все версии.
Хитроу — один из самых загруженных аэропортов мира. В прошлом году он принял 83,9 млн пассажиров, и каждые 45 секунд там взлетает или приземляется самолет.