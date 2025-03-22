В Казахстане в пассажирском поезде произошел пожар

CentralAsia (KZ) - В частном пассажирском поезде на участке Астана — Караганда произошло возгорание, сообщает пресс-служба «Казахстан Темир Жолы».

«22 марта в 11:13 на участке Астана – Караганда-Сортировочная было зафиксировано возгорание в пассажирском поезде №44 частного перевозчика "Турксиб Астана", следовавшем по маршруту Костанай – Алматы», - говорится в сообщении.

Вагон был оперативно отцеплен. Жертв и пострадавших нет.

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