В Казахстане в пассажирском поезде произошел пожар
- Казахстан, происшествия
- 13:33, 22 марта 2025
- Просмотров: 619
CentralAsia (KZ) - В частном пассажирском поезде на участке Астана — Караганда произошло возгорание, сообщает пресс-служба «Казахстан Темир Жолы».
«22 марта в 11:13 на участке Астана – Караганда-Сортировочная было зафиксировано возгорание в пассажирском поезде №44 частного перевозчика "Турксиб Астана", следовавшем по маршруту Костанай – Алматы», - говорится в сообщении.
Вагон был оперативно отцеплен. Жертв и пострадавших нет.
За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
Коронавирус в Казахстане
Карта распространения