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Казахстан установил рекорд Гиннесса по числу людей в национальной одежде

CentralAsia (KZ) -  22 марта, в день празднования Наурыза, в Актау собралось 5 тысяч человек в казахской национальной одежде, установив новый рекорд Гиннесса в номинации «Самое большое количество людей в казахской национальной одежде».

Мероприятие «Best Fest Nauryz» объединило более 5500 участников, среди которых были представители различных профессий, этнических групп, старшее поколение, а также жители отдаленных сел и других регионов страны. Их участие внесло вклад в популяризацию казахской культуры на мировом уровне.

Церемония установления рекорда состоялась на побережье Каспийского моря. Подсчет участников длился несколько часов, за процессом следили официальные представители Книги рекордов Гиннесса из Великобритании. По итогам проверки было подтверждено и Казахстан официально получил новый мировой рекорд. Специальный сертификат вручили организаторам события.

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